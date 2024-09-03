  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске. Там выступят еще пять танцевальных дуэтов
4

Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске. Там выступят еще пять танцевальных дуэтов

В Новогорске пройдут закрытые прокаты сборной России по фигурному катанию

Как сообщает «Матч ТВ», мероприятие пройдет с 10 по 13 сентября. Контрольные прокаты сборной в Санкт-Петербурге состоятся 14-15 сентября.

В составах одиночников, одиночниц и спортивных пар изменений по сравнению с открытыми прокатами нет.

В танцах на льду свои программы специалистам покажут еще пять дуэтов: Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев‑Смирнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Варвара Курносенко – Федор Варламов.

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoПавел Дрозд
logoМатч ТВ
Софья Шевченко
logoконтрольные прокаты
logoСофья Тютюнина
Елизавета Шичина
Тимур Бабаев-Смирнов
Матвей Грачев
Федор Варламов
Варвара Курносенко
Варвара Жданова
Андрей Ежлов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Акатьева, Муравьева, Кондратюк, Мозалев, Косторная и Куница включены в сборную Москвы, Хромых – в юниорском составе
13925 июня, 10:37
Александр Жулин: «У Шанаевой и Дрозда нельзя признать сезон удачным, потеряли позиции. Хотя мне казалось, что катались они достойно»
1519 марта, 12:52
⚡ Спартакиада. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и
54317 февраля, 10:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стрельцова прыгнула два четверных сальхова в произвольной программе на первенстве Москвы, Андреева – один
8сегодня, 17:07
Первенство Москвы. Андреева одержала победу, Стрельцова – 2-я, Принева – 3-я
542сегодня, 16:52
Бестемьянова о контрольных прокатах: «Если Трусова заявилась, то выступит. Она бы не стала возвращаться, если бы была в плохой форме»
9сегодня, 15:22
Павел Слюсаренко: «Восстановление Чикмаревой будет зависеть от ее здоровья. Надеемся, что к чемпионату России или последним этапам Гран‑при вы нас увидите»
13сегодня, 15:15
Давыдов о контенте Лазарева в произвольной: «В планах добавить еще один четверной прыжок и тройной аксель»
20сегодня, 14:54
Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве
сегодня, 14:42
Лев Лазарев: «Планирую усложнения. Намерен добавить тройной аксель в произвольную программу, а потом уже посмотрим»
5сегодня, 14:31
Плющенко о травме Жилиной: «У меня одна история, что Веронике нужно делать, у ее мамы – другая позиция. Они принимают решения, какое лечение выбрать»
130сегодня, 13:09
Первенство Москвы. Лев Лазарев одержал победу, Вадим Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й
127сегодня, 12:58
Масленникова о контрольных прокатах: «Понятия не имею, почему Шевченко и Ежлов не попали в список. Мы находимся в блестящей форме»
14сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
12сегодня, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
1вчера, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
4вчера, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9622 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25