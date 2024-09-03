Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске. Там выступят еще пять танцевальных дуэтов

В Новогорске пройдут закрытые прокаты сборной России по фигурному катанию

Как сообщает «Матч ТВ », мероприятие пройдет с 10 по 13 сентября. Контрольные прокаты сборной в Санкт-Петербурге состоятся 14-15 сентября.

В составах одиночников, одиночниц и спортивных пар изменений по сравнению с открытыми прокатами нет.

В танцах на льду свои программы специалистам покажут еще пять дуэтов: Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев‑Смирнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Шичина – Павел Дрозд , Варвара Курносенко – Федор Варламов.

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