Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске. Там выступят еще пять танцевальных дуэтов
В Новогорске пройдут закрытые прокаты сборной России по фигурному катанию
Как сообщает «Матч ТВ», мероприятие пройдет с 10 по 13 сентября. Контрольные прокаты сборной в Санкт-Петербурге состоятся 14-15 сентября.
В составах одиночников, одиночниц и спортивных пар изменений по сравнению с открытыми прокатами нет.
В танцах на льду свои программы специалистам покажут еще пять дуэтов: Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев‑Смирнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Варвара Курносенко – Федор Варламов.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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