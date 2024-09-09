На открытую тренировку группы Тутберидзе было продано 329 билетов из 488
329 билетов было продано на открытую тренировку группы Этери Тутберидзе.
Тренировка началась в 19:00 по московскому времени в центре фигурного катания Тутберидзе в Москве. К ее началу в свободном доступе осталось 159 билетов из 488.
Стоимость билета составила 10 000 рублей.
Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.
Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Redkassa
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