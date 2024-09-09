На открытую тренировку группы Тутберидзе было продано 329 билетов из 488

329 билетов было продано на открытую тренировку группы Этери Тутберидзе.

Тренировка началась в 19:00 по московскому времени в центре фигурного катания Тутберидзе в Москве. К ее началу в свободном доступе осталось 159 билетов из 488.

Стоимость билета составила 10 000 рублей.

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