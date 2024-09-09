Была лучшей фигуристкой России еще год назад, но пропала из-за травм. Что там с Софьей Акатьевой?

Возможное возвращение Александры Трусовой в спорт – уже одно из самых обсуждаемых событий сезона-2024/25, но это не единственный камбэк, который ждет российское фигурное катание этой осенью.

На контрольных прокатах в Петербурге после большой паузы выступит Софья Акатьева .

Юниоркой на на равных соревновалась со взрослыми на внутренних стартах, выиграла чемпионат России-2023, опередив Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву и Аделию Петросян, а потом пропала на год из-за травм.

Софья снова готовится к турнирам, но поедет туда уже совсем другой – повзрослевшей и с обновленным контентом.

В 10 лет покорила Тарасову на «Ледниковом периоде», а в 14 стала лучшей фигуристой России

Об Акатьевой заговорили еще в 2018-м, когда она взяла бронзу на детском «Ледниковом периоде».

Зрителей впечатлила программа в образе тореадора, а потом Софья растрогала слезами после неудачной произвольной в финале. Татьяна Тарасова призналась, что стала ее фанаткой, а Алексей Мишин предвидел большие победы:

«Зрелище замечательное. Аккуратненькая девочка, прекрасно скользит, быстро вращается, прекрасное художественное видение мира. Вот мы смотрели выступления мальчиков… В давние времена в фигурном катании мужчины соревновались с женщинами. И очень хорошо, что сейчас женщин отделили от мужчин. А то ты бы их всех обыграла. (Обращаясь к Ягудину) В те времена она бы и тебя упекла».

Тогда Софье было 10 лет, она только пополнила группу Этери Тутберидзе. В 12 освоила тройной аксель и четверной тулуп, а в 13 собрала одну из самых сложных программ в мире – с трикселем и двумя четверными. Тогда помимо Софьи эти ультра-си в одном прокате соединяли только Валиева и американка Алиса Лью.

По юниорам Акатьева провела два потрясающих сезона без поражений, но главные медали не взяла: на финал международного Гран-при, куда она отобралась благодаря двум победам на этапах, не попала из-за пандемии (соревнования отменили за неделю до начала), а на первенство мира-2022 – из-за бана России

Из-за поднятия возрастного ценза Софья по-прежнему официально не вышла из юниоров. 17 лет ей исполнилось 7 июля (на неделю позже дедлайна ISU), так что полноценный переход случится только в следующем сезоне.

Однако на внутренних стартах она дебютировала среди взрослых осенью 2022-го и уже взяла важный турнир – чемпионат России-2023. Тогда еще активно соревновались Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, а Аделия Петросян не казалась абсолютным лидером.

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Для Акатьевой тот сезон перед паузой прошел непросто: она подросла, стабильность ультра-си снизилась – без падений не прошел ни один старт.

В финале Кубка России Софья осталась четвертой, впервые за три года не попав на пьедестал. И пока это заключительный официальный турнир в ее карьере.

Получила (вероятно) ту же травму, что Медведева и Трусова перед Олимпиадой. Но возвращалась дольше

В июне 2023-го Акатьева травмировала стопу. «Р-Спорт» писал, что обнаружили стрессовый перелом, но ни спортсменка, ни тренеры до сих пор не прокомментировали это. Через два дня после публикации той новости Софья появилась на форуме Forbes в гипсе.

Стрессовые переломы в фигурном катании встречаются часто. С ним перед Олимпиадой в Пхенчхане-2018 боролась Евгения Медведева, а перед Играми-2022 – Александра Трусова. Обе восстановились за несколько недель, но вынужденно форсировали подготовку. Трусова потом призналась , что из-за спешки даже отказалась от гипса.

Акатьева вернулась к тренировкам через месяц. На контрольные прокаты-2023 приехала без трикселя, а потом по медицинским показаниям снялась с произвольной. Это казалось естественным следствием сложного межсезонья. Через две недели Софья выступила с показательными на «Битве школ». Очевидно, что новых сложных повреждений на тот момент у нее не было.

Однако через месяц Акатьева снялась с Гран-при в Красноярске (ТАСС писал , что из-за ушиба), а потом и с этапа в Самаре (вероятно, из-за рецидива перелома ). В заявке на чемпионат России ее тоже не оказалось, хотя отбор бы возможен по решению тренерского совета.

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Несколько месяцев «Хрустальный» почти ничего не сообщал о ее состоянии. Лишь в мае Акатьева дала большое интервью Sport24, в котором рассказала, что все это время постепенно восстанавливала форму: долго работала только в зале, занималась лечебной физкультурой и растяжкой. Призналась, что тяжелее всего было ждать, когда допустят к тренировкам на льду:

«Прыгать начала после того, как восстановила скольжение, почувствовала свое тело. Приступила сначала к одинарным прыжкам, потом к двойным и тройным. Я восстановила сальхов, тулуп, риттбергер, двойной аксель и каскады. Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно».

Прошло еще четыре месяца, Акатьева вернула все тройные прыжки, кроме акселя. К нему и четверным она планирует приступить по ходу сезона.

Программы оставят прежние: короткую под «Маскарад» Арама Хачатуряна и произвольную под саундтрек из фильма «Адмирал», так и не показанную на предыдущих контрольных прокатах.

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Акатьева – не единственная перспективная юниорка, надолго выпавшая из-за травм.

Вероника Жилина тоже пропустила весь предыдущий сезон, но она не готова выступать и сейчас. Уже восстановив четверной тулуп, Вероника прервала активные тренировки, как узнали в «Р-Спорт», из-за болей в спине. Об этой проблеме рассказывал и ее тренер Евгений Плющенко.

Акатьева тем временем готовится к соревнованиям. По роликам с тренировок и шоу видно, что за прошедший год она вступила в пубертат и прибавила в росте. Техника прыжков, по ее словам, не изменилась, а мотивация только прибавилась.

На внутренних турнирах для попадания в топ-3 сейчас достаточно контента с тройными и высоких компонентов.

В сезоне-2023/24 среди призеров чемпионата страны и Спартакиады ультра-си стабильно заявляла только Петросян. Периодически тройной аксель пробовала Софья Муравьева, хотя единственную победу в сезоне одержала как раз без него. Ксения Синицына и Анна Фролова не шли на риск. Они держались в лидерах благодаря чистому катанию, дорогим непрыжковым элементам и уверенной второй оценке.

Компоненты у взрослых топ-одиночниц в России сейчас держатся на уровне 109+ за два проката. У Акатьевой перед паузой было в среднем около 110. Если тенденции прошлого сезона сохранятся, Софья поборется за медали главных турниров, не форсируя восстановление четверных.

Хотя после долгого перерыва сложнее всего порой справиться не с элементами, а с психологией. Но с этим у Софьи, кажется, порядок.

«Волнение перед сезоном? Волнение есть всегда. Мне, наоборот, хочется поскорее выйти, я соскучилась по атмосфере. Есть мандраж, но он приятный», – рассуждала она за две недели до прокатов в Санкт-Петербурге.

Почувствовать атмосферу полного зала ей удастся скоро – 14 и 15 сентября в спорткомплексе «Юбилейный».

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Владимир Песня