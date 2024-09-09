Шашина об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Будет три разминки. Кто-то будет катать короткую программу, кто-то – произвольную»

Агент Шашина рассказала, как будет проходить открытая тренировка Тутберидзе

Тренировка состоится в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе 9 сентября в 19:00 по московскому времени.

«Во время тренировки будет три разминки. После шестиминутной разминки будет жеребьевка – они будут тянуть, кто за кем катает.

Потом они будут откатывать свои программы. Кто-то будет катать короткую программу, кто-то будет катать произвольную программу.

После будут выведены повторы на большой экран и комментарии тренеров», – сказала Мария Шашина.