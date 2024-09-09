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Тренер танцоров на льду Арина Ушакова прекратила сотрудничество с академией Плющенко

Тренер танцоров на льду Ушакова прекратила сотрудничество с академией Плющенко

В июне стало известно, что Арина Ушакова присоединилась к штабу Натальи Линичук в качестве тренера.

«Я прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко» по своей инициативе», – сказала Ушакова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Наталья Линичук
logoсборная России
танцы на льду
Арина Ушакова (танцы)
logoАкадемия Плющенко
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