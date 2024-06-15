Арина Ушакова: «То, что я вернусь в спорт, еще не исключаю. При хорошем варианте вернусь»

Арина Ушакова сообщила, что может возобновить соревновательную карьеру.

21-летняя фигуристка, выступавшая ранее в танцах на льду, начала работать тренером в академии Евгения Плющенко.

«Сейчас в «Ангелах Плющенко» существует группа под руководством и , у нас два тренера сейчас.

То, что я вернусь в спорт как спортсменка, еще не исключаю, при хорошем варианте я вернусь», – сказала Ушакова.