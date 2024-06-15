Арина Ушакова: «То, что я вернусь в спорт, еще не исключаю. При хорошем варианте вернусь»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) ТАСС Академия Плющенко Фигурное катание

Арина Ушакова сообщила, что может возобновить соревновательную карьеру.

21-летняя фигуристка, выступавшая ранее в танцах на льду, начала работать тренером в академии Евгения Плющенко. 

«Сейчас в «Ангелах Плющенко» существует группа под руководством Натальи Линичук и Арины Ушаковой, у нас два тренера сейчас.

То, что я вернусь в спорт как спортсменка, еще не исключаю, при хорошем варианте я вернусь», – сказала Ушакова. 

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Арина лучшая! Челябинск рулит!
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