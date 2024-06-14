Арина Ушакова начала работать тренером в группе Натальи Линичук в академии Плющенко

Фигуристка Арина Ушакова приступила к тренерской работе в академии Плющенко.

21-летняя спортсменка, выступавшая ранее в танцах на льду, начала работать тренером в группе .

в течение семи сезонов выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, они становились бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.

После распада дуэта с Некрасовым фигуристка пробовала встать в пару с Валерием Ангелополом и Ильей Яблоковым. На данный момент она не планирует возобновлять соревновательную карьеру.