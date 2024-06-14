Арина Ушакова начала работать тренером в группе Натальи Линичук в академии Плющенко
Фигуристка Арина Ушакова приступила к тренерской работе в академии Плющенко.
21-летняя спортсменка, выступавшая ранее в танцах на льду, начала работать тренером в группе Натальи Линичук.
Ушакова в течение семи сезонов выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, они становились бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.
После распада дуэта с Некрасовым фигуристка пробовала встать в пару с Валерием Ангелополом и Ильей Яблоковым. На данный момент она не планирует возобновлять соревновательную карьеру.
Удачи Арине в тренерской работе!