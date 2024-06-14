Арина Ушакова начала работать тренером в группе Натальи Линичук в академии Плющенко

Теги Наталья Линичук сборная России Арина Ушакова (танцы) Академия Плющенко Фигурное катание

Фигуристка Арина Ушакова приступила к тренерской работе в академии Плющенко.

21-летняя спортсменка, выступавшая ранее в танцах на льду, начала работать тренером в группе Натальи Линичук.

Ушакова в течение семи сезонов выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, они становились бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.

После распада дуэта с Некрасовым фигуристка пробовала встать в пару с Валерием Ангелополом и Ильей Яблоковым. На данный момент она не планирует возобновлять соревновательную карьеру.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жаль, что после расставания с Некрасовым у Арины так и не получилось найти партнера. Зажигалка была очень яркая.
+8
0
+8
Жаль, что не смогли найти партнёра ей.
Удачи Арине в тренерской работе!
+6
0
+6
Хорошее место для начала пути тренера.
+2
0
+2
Очень жаль, что не планирует, яркая и интересная спортсменка.
0
0
0
Ответ Оле-Лукойе
Очень жаль, что не планирует, яркая и интересная спортсменка.
Партнёра нет, вот и не планирует.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий