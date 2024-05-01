Ставиский рассказал, что они с Денковой прекратили сотрудничество с Линичук: «Мы рассчитывали на более партнерские взаимоотношения»

Теги Албена Денкова Максим Ставиский Наталья Линичук сборная России танцы на льду Академия Плющенко Фигурное катание

Максим Ставиский рассказал, что прекратил работу в академии Евгения Плющенко.

Двукратные чемпионы мира в танцах на льду Ставиский и Албена Денкова работали в группе Натальи Линичук.

«Мы работали (у Линичук) с Албеной. В большей степени я ездил, но некоторые тренировки приходилось пропускать, так как мы с супругой продолжаем кататься в шоу у Ильи Авербуха. Проработали мы два месяца.

Понятное дело, что сейчас у Натальи Владимировны идет период становления на новом месте, он всегда неприятен. На нее сваливается куча обязанностей – распределить время, следить за тренерами и хореографами, понять их компетенцию. Это сложно. Особенно тем, у кого пока нет сложившейся команды, телефонов всех необходимых тренеров. У Анжелики Крыловой, к примеру, четыре человека на льду, помимо нее самой.

Тут стоит сказать, что нам с Албеной все же сложно перестроиться на постоянную тренерскую работу, потому что она тебя целиком забирает. Мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнерские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчиненные. Нам это тоже оказалось немножко сложно. Не получилось, но тут нет ничего страшного ни с нашей точки зрения, ни с точки зрения Линичук. Спокойно разошлись», – сказал Ставиский.

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28 комментариев
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Понятно, что ледовые шоу приносят хорошее финансовое пополнение в семейный бюджет и особенно в период чёса. Но работа тренером по графику свободного посещения мало кому из руководителей понравится. Тут надо полностью окунаться в работу с головой, тем более, когда всё только находится на стадии становления и формирования ТШ, группы, пар и т.д.
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+13
Ответ Дарья Виноградова
Мне казалось, что Максим осел в группе Крыловой и что у них там все хорошо. Почему он не тренирует? Или деньги в шоу все еще манят?
Единственное место, где Максим осел, это шоу Авера. А в тренерстве он свободный птах, где интересно туда и полетел. Крылову это вполне устраивает, Линичук видимо нет.
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0
+11
Ну, понеслась. Сейчас бабка всем пистона вставит, и уедет обратно.
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+9
Ставискому полтинник скоро, а он всё по шоу бегает. давно пора полноценно тренерством заняться, а не пытаться усидеть на двух стульях. ясно, что это никому не понравится.
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+8
Ответ sabina_katarina
Ставискому полтинник скоро, а он всё по шоу бегает. давно пора полноценно тренерством заняться, а не пытаться усидеть на двух стульях. ясно, что это никому не понравится.
Пора-не пора, но большие деньги только тренерством не заработать.
Имя у них есть, почему бы от шоу отказываться. Одно дело, когда в шоу не зовут и имени нет. А Макс с Албеной чемпионы мира как никак
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+7
Ответ Oleandra
так никому там не нужны уже стали, вот и возвращаются.. у тех уже своя школа образовалась.. а у Крыловой и Линичук ещё видимо амбиции остались.. Жулин догадался раньше вернуться, теперь хотя бы тут он король)
Такой себе он король, только закулисными грибами разве что
Постановки нормальные - одно танго на всю карьеру СК, и сумасшедшие с Карениной для Бобровой
+7
0
+7
С одной стороны понятно, что Линичук любит командовать, а с другой стороны и Ставиский не собирается отказываться от шоу.
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+6
Ответ Oleandra
Линичук уже в возрасте, но захотела повторить успех Тутберидзе.. начать свою школу с нуля..
А что в этом плохого?
+7
-1
+6
Ответ Oleandra
так никому там не нужны уже стали, вот и возвращаются.. у тех уже своя школа образовалась.. а у Крыловой и Линичук ещё видимо амбиции остались.. Жулин догадался раньше вернуться, теперь хотя бы тут он король)
Жулин-то вернулся, только нового от него ничего уже давно нет. А имея сейчас две первые пары, думаю, что и не будет напрягаться. Похоже и Степанова с Букиным нового ничего не хотят, докатывают.
+7
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Наталья Линичук начала наводить порядок. Ей не нужны номинальные тренеры, которые не отвечают за результат своей работы, а прячутся за фразой:"я не тренировал этого фигуриста".
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Линичук слишком авторитарна, чтобы работать с кем-то в партнёрских отношениях. Она - босс, на другое, уверена, и не согласилась бы, а значит все остальные подчиненные.
+6
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Не нашли общий язык, ничего страшного, бывает...
+6
-4
+2
Ответ Katerina Sunny
А дома почему своими секретами не пользуются? Российские танцы самый отсталый вид.
а сейчас уже силы не те, и танцы далеко от них убежали.. они их подняли, а те убежали)
+6
-4
+2
Ответ tanya_1111
А что в этом плохого?
хорошо, если сил хватит..
+4
-3
+1
Мне казалось, что Максим осел в группе Крыловой и что у них там все хорошо.
Почему он не тренирует? Или деньги в шоу все еще манят?
+2
-1
+1
Ничего не потеряли, как я считаю. С Линичук не каждому удавалось ужиться. И если проблем не возникло за 2 месяца, то позже они появились бы,--и всё равно пришлось бы уходить. Хотя... рассчитывали на партнёрские отношения, а их хотели поработить,--разве это не проблема?)))
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0
Ответ Oleandra
а сейчас уже силы не те, и танцы далеко от них убежали.. они их подняли, а те убежали)
Допустим, Линичук уже в возрасте, но ведь и Крылова вернулась.
+2
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Ответ Oleandra
Наши тренеры подняли североамериканские танцы на лидирующие позиции и под старость оказались там не нужны.. они сами уже с усами.. стоило раскрывать секреты и учить их всему?
вот только Линичук североамериканские танцы не особо поднимала. Танит к неё перешла уже будучи серебряным призёром ОИ, а больше никого известного из Омериг и не случилось. и что значит не нужны? вряд ли в тренерстве кто-то даёт гарантии вечной востребованности. но она продолжала работать с одиночниками. и за все годы уж на старость должна была скопить. помнится, когда писали про развод с Карпоносовым, там неплохие суммы фигурировали.
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