Ставиский рассказал, что они с Денковой прекратили сотрудничество с Линичук: «Мы рассчитывали на более партнерские взаимоотношения»
Максим Ставиский рассказал, что прекратил работу в академии Евгения Плющенко.
Двукратные чемпионы мира в танцах на льду Ставиский и Албена Денкова работали в группе Натальи Линичук.
«Мы работали (у Линичук) с Албеной. В большей степени я ездил, но некоторые тренировки приходилось пропускать, так как мы с супругой продолжаем кататься в шоу у Ильи Авербуха. Проработали мы два месяца.
Понятное дело, что сейчас у Натальи Владимировны идет период становления на новом месте, он всегда неприятен. На нее сваливается куча обязанностей – распределить время, следить за тренерами и хореографами, понять их компетенцию. Это сложно. Особенно тем, у кого пока нет сложившейся команды, телефонов всех необходимых тренеров. У Анжелики Крыловой, к примеру, четыре человека на льду, помимо нее самой.
Тут стоит сказать, что нам с Албеной все же сложно перестроиться на постоянную тренерскую работу, потому что она тебя целиком забирает. Мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнерские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчиненные. Нам это тоже оказалось немножко сложно. Не получилось, но тут нет ничего страшного ни с нашей точки зрения, ни с точки зрения Линичук. Спокойно разошлись», – сказал Ставиский.
Имя у них есть, почему бы от шоу отказываться. Одно дело, когда в шоу не зовут и имени нет. А Макс с Албеной чемпионы мира как никак
Постановки нормальные - одно танго на всю карьеру СК, и сумасшедшие с Карениной для Бобровой
Почему он не тренирует? Или деньги в шоу все еще манят?