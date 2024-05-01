Ставиский рассказал, что они с Денковой прекратили сотрудничество с Линичук: «Мы рассчитывали на более партнерские взаимоотношения»

Максим Ставиский рассказал, что прекратил работу в академии Евгения Плющенко.

Двукратные чемпионы мира в танцах на льду Ставиский и работали в группе .

«Мы работали (у Линичук) с Албеной. В большей степени я ездил, но некоторые тренировки приходилось пропускать, так как мы с супругой продолжаем кататься в шоу у Ильи Авербуха. Проработали мы два месяца.

Понятное дело, что сейчас у Натальи Владимировны идет период становления на новом месте, он всегда неприятен. На нее сваливается куча обязанностей – распределить время, следить за тренерами и хореографами, понять их компетенцию. Это сложно. Особенно тем, у кого пока нет сложившейся команды, телефонов всех необходимых тренеров. У Анжелики Крыловой, к примеру, четыре человека на льду, помимо нее самой.

Тут стоит сказать, что нам с Албеной все же сложно перестроиться на постоянную тренерскую работу, потому что она тебя целиком забирает. Мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнерские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчиненные. Нам это тоже оказалось немножко сложно. Не получилось, но тут нет ничего страшного ни с нашей точки зрения, ни с точки зрения Линичук. Спокойно разошлись», – сказал .