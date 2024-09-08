«Твоя грудь позволяет без чашек кататься». Худайбердиева показала процесс создания костюма с дизайнером

Фигуристка Елизавета Худайбердиева показала видео создания костюма с дизайнером

В ролике, опубликованном на «Матч ТВ», Худайбердиева и дизайнер Мария Панасуткина обсуждают детали будущего костюма и делают замеры.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. Они чемпионы России сезона-2022/23.

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