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Видео
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«Твоя грудь позволяет без чашек кататься». Худайбердиева показала процесс создания костюма с дизайнером

Фигуристка Елизавета Худайбердиева показала видео создания костюма с дизайнером

В ролике, опубликованном на «Матч ТВ», Худайбердиева и дизайнер Мария Панасуткина обсуждают детали будущего костюма и делают замеры.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. Они чемпионы России сезона-2022/23.

ВИДЕО

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
видео
logoМатч ТВ
logoЕлизавета Худайбердиева
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