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Худайбердиева и Базин исполнили показательные номера под песни группы «Моя Мишель» на презентации «Авангарда»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступили с показательными номерами на презентации состава омского хоккейного клуба «Авангард».

Танцевальный дуэт представил два номера под песни группы «Моя Мишель» – «Пташка» и «Зима в сердце». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Невская фигурка
logoсборная России
танцы на льду
видео
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
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