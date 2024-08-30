Худайбердиева и Базин исполнили показательные номера под песни группы «Моя Мишель» на презентации «Авангарда»
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступили с показательными номерами на презентации состава омского хоккейного клуба «Авангард».
Танцевальный дуэт представил два номера под песни группы «Моя Мишель» – «Пташка» и «Зима в сердце».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Невская фигурка
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