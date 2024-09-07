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Дмитрий Губерниев: «Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места, а мы ей поможем»

Дмитрий Губерниев считает, что Александра Трусова будет бороться за высокие места

Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Говорят «женился – переменился», это касается не только мужчин. Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места, а мы ей поможем.

Верю, что она будет конкурентоспособной. Я с детства за Игнатова, все об этом знают», – сказал Губерниев.

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
logoАлександра Трусова
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