Дмитрий Губерниев: «Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места, а мы ей поможем»

Дмитрий Губерниев считает, что Александра Трусова будет бороться за высокие места

Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Говорят «женился – переменился», это касается не только мужчин. Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места, а мы ей поможем.

Верю, что она будет конкурентоспособной. Я с детства за Игнатова, все об этом знают», – сказал Губерниев .

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем