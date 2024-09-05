Дмитрий Губерниев: «Учеба – лучший выход для Валиевой, которая дисквалифицирована. Спортсменкам сейчас зеленая улица: либо рожать, либо развиваться»
Фигуристка Камила Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма.
«Давайте подразделять важность обучения для каждого спортсмена отдельно. Есть Валиева, которая дисквалифицирована. Понятное дело, для нее лучший выход – учеба.
Да и в принципе с учетом нашего отстранения спортсменам зеленая улица: либо женщинам, по возможности, рожать детей, как это делали Терентьева и Степанова, либо развиваться, как Ульяна Нигматуллина, закончившая олимпийский университет в Сочи.
Сейчас пока зимняя Олимпиада может пролететь, как фанера над Парижем. Потому что у нас ни один спортсмен не имеет нейтральный статус. В отличие от летников, зима у нас подвисла. Поэтому сейчас самое время учиться.
Как говорила Екатерина Великая: «Монарх должен быть деспотом по отношению к самому себе». Но у нас не все спортсмены могут принимать решения самостоятельно.
Это мы видели на примере поездки на Олимпиаду. С учетом поздравления Путина гребцов за чемпионат мира и паралимпийцев. Так что огромная ошибка была – не получить нейтральный статус.
Если вернуться к образованию, то когда человек дурак – учиться неэффективно. Если дурак, то ни на что времени не хватит, есть куча отговорок. У нас в России неплохое образование, даже несмотря на существующие проблемы. Я не готов про них говорить.
А так в нашем образовании выделяется преемственность советских времен, неплохой профессорско-преподавательский состав и учебные программы. Да здравствует российская система образования!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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