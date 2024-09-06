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  • Курносенко о переходе к Крыловой: «Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом»
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Курносенко о переходе к Крыловой: «Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом»

Варвара Курносенко и Федор Варламов рассказали, почему перешли в группу Крыловой

Ранее танцевальный дуэт тренировался у Александра Жулина.

– Этим летом вы перешли из группы Жулина к Крыловой. Расскажите о причинах смены тренерского штаба. Почему выбрали именно Анжелику Алексеевну?

Курносенко: Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересные креативные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом, нам нравится ее подход к спортсменам. На соревнованиях я видела, как Анжелика Алексеевна заботится о них, относится к ним как мама.

– Какой был ваш первый в разговор с Крыловой? Вы ей позвонили или лично встретились?

Варламов: Встретились в ресторане и обсудили детали сотрудничества.

– Крылова сразу взяла вас в группу или был какой-то пробный период?

Варламов: Разговоры разговорами, но нужно смотреть на работу. Не буду говорить за нее, думала она или нет, сколько на нас смотрела. Мне кажется, мы достаточно быстро сработались и нашли общий язык.

Что касается причин перехода, то некоторые спортсмены уходят от тренеров, потому что что-то не нравится, не устраивает. Мы же очень благодарны Александру Вячеславовичу Жулину, он маэстро. Мы поработали с ним, он помог раскрыть наш стиль, привил нашей паре какие-то свои черты.

– Кто еще с вами работает, помимо Анжелики Алексеевны? Как распределены функции между специалистами в ее штабе?

Курносенко: В нашей команде также работают Григорий Якушев, Влада Павленина и Людмила Алексеева. У нас большой тренерский штаб, большая команда.

Варламов: Крылова в своем штабе большой начальник. Она занимается организацией всего процесса.

В группе сейчас катается достаточно большое количество пар, которые будут выступать на одних турнирах. Мы абсолютно никак не мешаем друг другу, лбами за внимание тренеров не сталкиваемся, у нас здоровая конкуренция. Есть распределение, кто и когда с каким специалистом работает. Есть хореографы, акробаты, специалисты, которые работают над программами, техническими элементами, вращениями. Мы в одной семье, в такой обстановке работать уютно.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАлександр Жулин
logoАнжелика Крылова
переходы
Григорий Якушев
Влада Павленина
Федор Варламов
Варвара Курносенко
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