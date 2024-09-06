Федор Варламов: «Это большой стереотип, когда говорят, что танцы для «инвалидов»
Варламов выступает в дуэте в Варварой Курносенко.
«Это большой стереотип, когда говорят, что танцы для «инвалидов». Особенно это касается одиночников, которые на нас смотрят и говорят, что мы программу доехать не можем. Многие еще говорят, что в паре кататься легче. Это абсолютно не так! Думаю, сейчас и Алена Косторная это понимает, после того как перешла в парное катание.
У танцоров карьера достаточно «взрослая». Все наши лидеры по возрасту 25+. С возрастом ты понимаешь, что такое любовь, начинаешь проживать эмоции и чувства на льду, становишься более осознанным. Одиночницы же, к примеру, к 18 годам уже задумываются о завершении карьеры.
По объему работы мы все тренируемся одинаково. В одиночном, например, можно наработать программу за две недели при наличии готовых прыжков. В танцах же важен момент скатывания.
У нас оценка немного из другого складывается. Например, если ты делаешь «беговые» со снегом, то вторая оценка будет низкой. Судьи смотрят на каждую деталь. Я как танцор не понимаю, как катаются «парники», как они делают поддержки и выбросы. Они же, наоборот, удивляются, как некоторые элементы исполняем мы», – сказал Варламов.
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