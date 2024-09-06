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Короткая программа Макара Игнатова поставлена под песню Ultimo – Solo

Макар Игнатов показал тизер новой короткой программы

Короткая программа фигуриста поставлена под песню Solo итальянского исполнителя Ultimo.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VK Макара Игнатова
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мужское катание
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