Короткая программа Макара Игнатова поставлена под песню Ultimo – Solo
Макар Игнатов показал тизер новой короткой программы
Короткая программа фигуриста поставлена под песню Solo итальянского исполнителя Ultimo.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VK Макара Игнатова
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