Сын Плющенко пообщался с Овечкиным и пообещал сделать тройной аксель в сезоне

Фигурист Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пообщался с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным .

На видео, опубликованном в телеграм-канале, сын Плющенко пообещал исполнить тройной аксель в этом сезоне, а также начать изучение четверного прыжка.

«Ну все, чемпионы готовятся здесь», – сказал в ответ Овечкин.

Евгений Плющенко в свою очередь назвал хоккеиста легендой мирового спорта.

«С моим другом Александром Овечкиным дружим больше 20 лет! Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира! Легенда мирового спорта», – написал Евгений под видео.