Михайлов о произвольной Игнатова: «Мы раскроем Макара с точки зрения характера раненой души»
Хореограф рассказал о новой произвольной программе фигуриста Макара Игнатова.
Игнатову 23 года, в прошедшем сезоне он занял шестое место на чемпионате России.
– Как возникла возможность поработать с Макаром?
– Возможность была и до его перехода к Евгению Викторовичу (Плющенко). Я с ним также занимался у Евгения Владимировича (Рукавицына), не первый год работаем вместе.
– Какой Макар в работе?
– Очень трудолюбивый, много повторяет и делает это в полную силу. Иногда спортсмены запоминают программу и на тренировках катают ее вполноги, а Макар сразу шарашит и делает это много раз. Это дает возможность сразу понять, какие аспекты приживутся, а какие нет. Это большой плюс.
– Можно в общих чертах рассказать о постановке?
– Короткая программа под музыку итальянского певца, песня называется «Соло», она про одиночество, лиричная, но достаточно интенсивная, энергичная. Мы раскроем Макара с точки зрения характера раненой души, – сказал хореограф Никита Михайлов.