Михайлов о произвольной Игнатова: «Мы раскроем Макара с точки зрения характера раненой души»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Никита Михайлов Евгений Рукавицын Макар Игнатов Фигурное катание

Хореограф рассказал о новой произвольной программе фигуриста Макара Игнатова.

Игнатову 23 года, в прошедшем сезоне он занял шестое место на чемпионате России.

– Как возникла возможность поработать с Макаром?

– Возможность была и до его перехода к Евгению Викторовичу (Плющенко). Я с ним также занимался у Евгения Владимировича (Рукавицына), не первый год работаем вместе.

– Какой Макар в работе?

– Очень трудолюбивый, много повторяет и делает это в полную силу. Иногда спортсмены запоминают программу и на тренировках катают ее вполноги, а Макар сразу шарашит и делает это много раз. Это дает возможность сразу понять, какие аспекты приживутся, а какие нет. Это большой плюс.

– Можно в общих чертах рассказать о постановке?

– Короткая программа под музыку итальянского певца, песня называется «Соло», она про одиночество, лиричная, но достаточно интенсивная, энергичная. Мы раскроем Макара с точки зрения характера раненой души,  – сказал хореограф Никита Михайлов.

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1 комментарий
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Это кто ж и когда его Душу уже успел ранить ?🙃
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