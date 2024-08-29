Медведева о шоу: «Велась речь даже растянуть на три дня, но я решительно сказала нет. Нужно понять, что это за рыба такая и стоит ли мне в этом развиваться»

Евгения Медведева рассказала о подготовке своего ледового шоу

15 ноября в Москве пройдет шоу в честь 25-летия двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.

«Подготовка проходит очень активно, мы сейчас в стадии утверждения всего, хотя у нас еще достаточно времени. Уже готова сценография, она мне очень нравится. В целом очень необычная для фигурного катания картина. Вся обстановка, в которой мы будем кататься, будет отличаться от того, что обычно зрители могут наблюдать на ледовых шоу. Всех карт раскрывать не буду, чтобы осталась интрига.

Понятное дело, что сейчас существует огромное количество прекраснейших ледовых шоу, очень много талантливейших и опытнейших продюсеров. Пока что для меня главная задача – заявить о себе, буду стараться сделать от себя все зависящее. А команда, которая готовит ледовое шоу, и так стопроцентно знает, что нужно зрителю, мы все стараемся выложиться на максимум.

Пока что в планах только попробовать, поскольку мы заявляли как раз всего одно единственное шоу. Поначалу велась речь, мол, может быть, сделать два шоу на два дня или даже на три дня растянуть, но я решительно сказала нет – давайте один раз, но очень метко, так, как мы все задумали.

Поэтому это не то что пробный, а полноценный раз, но мне нужно понять, что это за рыба такая и стоит ли мне в этом развиваться или пока что подождать», – сказала Медведева .

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?