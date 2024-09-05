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Даниил Самсонов: «Преклоняюсь перед трудолюбием Загитовой. Она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает»

Даниил Самсонов назвал олимпийскую чемпионку Алину Загитову «человеком слова»

– Что можете сказать о шоу Алины Загитовой, вам понравилось?

– К сожалению, мне не удалось посмотреть вечернее шоу в прямом эфире, потому что в этот момент я работал, и у меня не было времени. Но поскольку все соцсети в тот день говорили только о шоу Загитовой, то я зашел на сайт Первого канала и решил посмотреть.

Видел, конечно, не все шоу, но думаю, что Алина представила очень интересную историю именно о культуре Татарстана, о своей родине, где она провела долгое время. Очень тяжело и необычно воплощать это на льду.

Мы с Алиной очень хорошо общаемся, и я просто преклоняюсь перед ее трудолюбием. У нее нет ни дня отдыха, постоянно какие-то дела, съемки, ночные тренировки.

Чтобы подготовить шоу, нужно потратить очень много сил, она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает.

Улучшила ли она журналистские навыки? Конечно, изначально это не была профессия Алины, в каждом деле надо сначала освоиться, – сказал фигурист.

Загитова о том, пройдет ли шоу «Хранители времени» в других регионах: «Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова»

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
мужское катание
logoАлина Загитова
logoСпорт-Экспресс
logoДаниил Самсонов
ледовые шоу
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