Даниил Самсонов: «Есть цель побороться за тройку чемпионата России в этом сезоне. Надо повысить планку и не стоять на одном месте»

Даниил Самсонов заявил, что нацелен побороться за медаль чемпионата России

– Вы говорили, что в новом сезоне мечтаете выиграть чемпионат России. Желание еще в силе?

– После того как я высказался об этом в одном из интервью, многие начали меня хейтить. Говорили, что даже Петя Гуменник и многие другие крутые спортсмены еще не выиграли чемпионат России.

Я не имел в виду, что в этом году поеду и возьму медаль. У меня есть желание показать максимум на этом старте, как и у каждого спортсмена. К прошлому чемпионату России я был неплохо готов, но, к сожалению, не показал там максимум, меня подвело падение с четверного сальхова в короткой программе.

Но после произвольной на Кубке Первого канала я почувствовал в себе силы и осознал, что все возможно. Поэтому я и сказал, что как минимум есть цель побороться за тройку в этом сезоне.

Надо повысить планку и не стоять на одном месте, а понемногу продвигаться вперед. Я ставлю перед собой самые высокие цели. Не говорю, что хочу именно выиграть золото чемпионата России, но, конечно, было бы приятно оказаться в тройке сильнейших на этом турнире.

– Вас не расстраивает тот факт, что сейчас чемпионат России – это главный старт? Раньше турнир считался всего лишь отбором на международные соревнования...

– Где-то в подсознании, конечно, расстраиваюсь из-за этого, хотя раньше мы не могли даже представить, что такая ситуация вообще возможна. Все думали, что это только отбор на главные турниры. Сейчас уже другие реалии, но думаю, что нет смысла расстраиваться, – сказал фигурист.