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Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»

Даниил Самсонов рассказал о новой программе и о том, насколько готов к сезону

– Близятся контрольные прокаты в Питере. Как оцениваете свою готовность к ним?

– Думаю, что каждый спортсмен в сентябре еще не на пике своей формы и не готов к сезону на сто процентов, потому что программы были поставлены относительно недавно.

Работу над короткой закончили в начале июля, а над произвольной – в конце, поэтому с короткой дела обстоят полегче, если говорить о физическом состоянии. Произвольную катать пока тяжеловато.

По элементам не могу сказать, что готов, оцениваю свою форму где-то на 75-80%. Контент, который я показал на Кубке Первого канала, я сейчас исполняю на тренировках, хотя и не так стабильно, как прошлой весной. Пока только вкатываемся в соревновательный сезон.

– Можете побольше рассказать о них? В социальных сетях ведь делились кусочками видео с тренировок.

– В выборе музыки для произвольной программы мы решили остановиться на саундтреке из «Маски Зорро». Про короткую пока ничего не буду говорить, думаю, что всем будет интересно дождаться ее на контрольных прокатах. Это будет очень интересно и драйвово.

– Вы предпочитаете энергичные образы лирическим?

– На самом деле мне без разницы. Фигурист должен уметь кататься в разных образах, не может же он всю жизнь оставаться в одном амплуа. Например, перед постановкой произвольной был выбор между лирической музыкой и «Маской Зорро».

Последнее решение было за мной: я все-таки выбрал «Маску Зорро», потому что хотел воплотить этот образ. Даже моя юниорская короткая программа под музыку Rain, in Your Black Eyes очень сильно запомнилась зрителям.

Я спортсмен, которому без разницы, в каких образах кататься, потому что важно именно передать этот образ, донести зрителям смысл программы, – сказал Самсонов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
мужское катание
logoСпорт-Экспресс
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