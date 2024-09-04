Анна Щербакова: «Думаю, мое возвращение – не очень актуальный вопрос. У меня весной было три операции на голеностопе»
Анна Щербакова назвала «не очень актуальным» свое возвращение на лед
«У меня этой весной было три операции на голеностопе. Думаю, мое возвращение – не очень актуальный вопрос», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию
Щербакова не выступала на соревнованиях с 2022 года. В этот период она участвовала в ледовых шоу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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