Анна Щербакова: «Думаю, мое возвращение – не очень актуальный вопрос. У меня весной было три операции на голеностопе»

Анна Щербакова назвала «не очень актуальным» свое возвращение на лед

«У меня этой весной было три операции на голеностопе. Думаю, мое возвращение – не очень актуальный вопрос», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Щербакова не выступала на соревнованиях с 2022 года. В этот период она участвовала в ледовых шоу.