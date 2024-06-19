Татьяна Навка: «Щербакова должна была участвовать в наших летних гастролях, однако ей потребовалась повторная операция»

Теги Татьяна Навка сборная России травмы женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, что Анне Щербаковой потребовалась повторная операция.

Щербакова перенесла операцию в связи с травмой голеностопа в марте.

«Анна должна была участвовать в наших летних гастролях. Однако все мы знаем, что ей потребовалась повторная операция.

Как только она восстановится и сможет снова вернуться на лед, я и вся команда ждем ее в наших ледовых шоу», – сказала Навка.

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84 комментария
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Мы тоже очень ждём, когда Аня восстановится и вернётся на лёд.
Между строк послание Навки Рудковской - на чужой каравай рот не разевай
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Ане скорейшего восстановления, успехов в жизни, а главное здоровья. Шоу не смотрю, просто хочется, чтобы у этой девочки всё было хорошо.
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Ответ Е...С
Комментарий скрыт
Слова Навки противоречат вашим выдумкам)
Чемпионок Тутберидзе желают видеть всегда и в любом шоу
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Так что, Яночка, ваше предложение пока не актуально))
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Ане скорейшего восстановления!
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Анюте скорейшего полного восстановления, и пусть все связанное с травмами останется в прошлом.
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Да, уже понятно, что летом на льду мы Аню, к сожалению, не увидим, но, может быть, хотя бы к середине осени она сможет начать выступать. В любом случае - Ане здоровья и полного восстановления, мы будем ждать столько, сколько потребуется.
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Выздоровления Ани ждут любители фигурного катания и особенно владельцы ледовых шоу.
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Мы тоже ждём выступления Ани в ледовых шоу! Скорейшего восстановления Ане!
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Главное восстановиться, всякое бывает. Надеюсь, всё будет в порядке и реабилитация после операции пройдёт в штатном режиме. Удачи и здоровья Ане!
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Здоровья Анне и скорейшего восстановления!
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Многие ждут ее в шоу
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Ответ InnaRis
Комментарий скрыт
Правильно. Не могла же она получить золотую медаль без штаба. А раз перестала тренироваться - то зачем ей вообще штаб? Да всё нормально. Некоторые, например, юзали-юзали два штаба, да так и не получили ни одной золотой...
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Вчера Трусова на свидании была. Вам всюду Аня мерещится. Это не Аня, а Саша!
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Ответ ретроградный меркурий
Мы тоже очень ждём, когда Аня восстановится и вернётся на лёд. Между строк послание Навки Рудковской - на чужой каравай рот не разевай
Так точно) очень жаль Анечку, очевидно что-то идет не так с этой травмой, это плохая новость. Однако ее позиция в навка-шоу не претерпела изменений, ее там ждут и она тоже, думаю, хочет вернуться на лед - новость хорошая. Мне таки сразу подумалось что янка просто болтает, греет интерес, простенько интригует. Зачем это Ане? Никаких явных выгод, одни потери, в т.ч. репутационные. Тем более голубица не смогла удержаться от шпильки - у нас места много - так же в свое время говорил ее муженек, когда имел наглость заявлять о готовности нанять Тутберидзе на работу, очевидная аналогия
+26
-16
+10
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
А куда Рудковская Трусову денет?))) Та не могла МурУ вынести рядом, а уж Анну--тем более!
+17
-7
+10
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
по егэ они только поступают... а после выпуска из вуза, не один год проходит перед тем, как их допустят самостоятельно оперировать...
+10
-2
+8
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Всем Спортсом на вашем примере уже убедились - как порой плохо работают наши врачи((
+11
-3
+8
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Да, болельщики Трусовой именно так и решили за неё. Куда уж Ане теперь деваться...
+17
-9
+8
Ответ Е...С
Комментарий скрыт
А вы читать так и не научились в свои преклонные годы? Печально🙈
+13
-5
+8
Ответ Arita1
На спортсе писали, что мениск: https://m.sports.ru/tribuna/blogs/medprivet/3071109.html
Мениск, а ортез на голеностопе?
+9
-2
+7
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Вы опять про Трусову. Ну что поделать
+16
-9
+7
Ответ Arita1
На спортсе писали, что мениск: https://m.sports.ru/tribuna/blogs/medprivet/3071109.html
То было в 22 году, а сейчас голеностоп, замена связок в марте 24г, операцию Аня выкладывала в прямом эфиире
+9
-2
+7
Я не совсем поняла, еще одна третья операция? (Я еще ее колено посчитала)
+8
-1
+7
Учавствовать она может у Навки и не будет, но на сборы во Францию к Амодио поедет
+12
-5
+7
Травмы находят всех…. Надо все же беречь себя
+9
-2
+7
Ответ Е...С
У Саши с Макаром все отлично и свадьба будет, а вот Навка даже дополнительные операции придумывает, лишь бы Анечку в своих шоу не видеть.
Как же вы надоели .... Запомните, Аня, ОЧ,ЧМ,трижды ЧР, а ваша любвеобильная особа Чемпионка Ничего.Трусова, У всех есть золото, а у меня нееееееет.
+18
-12
+6
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Вам своих жеребцов мало? )))
+14
-8
+6
Ответ InnaRis
Комментарий скрыт
Так поюзала, что, видимо, Тутберидзе без связок оказалась, а не Анна.
+17
-11
+6
Про повторную операцию Аня не говорила, вроде. То, что снималось на видео это первая, я так поняла. Анечке здоровья, очень жаль, что так всё затянулось.
+6
-1
+5
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