Татьяна Навка: «Щербакова должна была участвовать в наших летних гастролях, однако ей потребовалась повторная операция»
Татьяна Навка рассказала, что Анне Щербаковой потребовалась повторная операция.
Щербакова перенесла операцию в связи с травмой голеностопа в марте.
«Анна должна была участвовать в наших летних гастролях. Однако все мы знаем, что ей потребовалась повторная операция.
Как только она восстановится и сможет снова вернуться на лед, я и вся команда ждем ее в наших ледовых шоу», – сказала Навка.
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