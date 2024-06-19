Татьяна Навка: «Щербакова должна была участвовать в наших летних гастролях, однако ей потребовалась повторная операция»

Татьяна Навка рассказала, что Анне Щербаковой потребовалась повторная операция.

Щербакова перенесла операцию в связи с травмой голеностопа в марте.

« должна была участвовать в наших летних гастролях. Однако все мы знаем, что ей потребовалась повторная операция.

Как только она восстановится и сможет снова вернуться на лед, я и вся команда ждем ее в наших ледовых шоу», – сказала .