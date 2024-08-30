Щербакова восстанавливает прыжки на льду: «Не показывайте это видео моему врачу. Шутка, все под контролем. Или нет»
Фигуристка Анна Щербакова показала на видео, как восстанавливает прыжки
«Не показывайте это видео моему врачу😂
P. S. Это шутка, все под контролем.
P. P. S. Или нет» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка.
В марте 20-летняя спортсменка перенесла операцию на голеностопе. Она возобновила тренировки на льду в июле.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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