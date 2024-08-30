Щербакова восстанавливает прыжки на льду: «Не показывайте это видео моему врачу. Шутка, все под контролем. Или нет»

Фигуристка Анна Щербакова показала на видео, как восстанавливает прыжки

«Не показывайте это видео моему врачу😂

P. S. Это шутка, все под контролем.

P. P. S. Или нет» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка.

В марте 20-летняя спортсменка перенесла операцию на голеностопе. Она возобновила тренировки на льду в июле.