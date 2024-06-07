«По чуть-чуть врываюсь в свой насыщенные рабочий график». Щербакова показала, как едет на мероприятие с ортезом на ноге
Анна Щербакова показала, как едет на мероприятие с ортезом на ноге.
В марте фигуристка перенесла операцию на голеностопе.
«Друзья, всем привет! Я тут с мокрой головой мчу на одно мероприятие. И вот это вот (ортез на ноге – Sports) нам не помеха.
По чуть-чуть врываюсь в свой насыщенные рабочий график», – сказала олимпийская чемпионка.
Скорейшего восстановления!
Чего-то долго в сапожке деротационном она(