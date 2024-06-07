«По чуть-чуть врываюсь в свой насыщенные рабочий график». Щербакова показала, как едет на мероприятие с ортезом на ноге

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова показала, как едет на мероприятие с ортезом на ноге.

В марте фигуристка перенесла операцию на голеностопе. 

«Друзья, всем привет! Я тут с мокрой головой мчу на одно мероприятие. И вот это вот (ортез на ноге – Sports) нам не помеха. 

По чуть-чуть врываюсь в свой насыщенные рабочий график», – сказала олимпийская чемпионка. 

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5 комментариев
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Анечка, выздоравливай скорее!
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Ане удачи на мероприятии!
Скорейшего восстановления!
Чего-то долго в сапожке деротационном она(
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Анечка, мероприятия - это хорошо, но здоровье важней, выздоравливай и береги себя!!!
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