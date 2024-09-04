Тарасова о призыве Дегтярева против политики МОК: «Думаете, люди следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?»
Татьяна Тарасова оценила призыв российского министра спорта против политики МОК
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил атлетам выразить недовольство действиями Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе используя соцсети.
«Не думаю, что мнение большинства спортсменов может повлиять. Будем надеяться, но вряд ли. Думаете, что люди, которые нас дисквалифицировали, следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?
Все разговоры должны вестись руководством страны и министерством спорта. В принципе, поддерживаю такую идею. Но мне кажется, она ничего не даст», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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