Тарасова о призыве Дегтярева против политики МОК: «Думаете, люди следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?»

Татьяна Тарасова оценила призыв российского министра спорта против политики МОК

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил атлетам выразить недовольство действиями Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе используя соцсети.

«Не думаю, что мнение большинства спортсменов может повлиять. Будем надеяться, но вряд ли. Думаете, что люди, которые нас дисквалифицировали, следят за интернетом, где русские спортсмены что-то пишут?

Все разговоры должны вестись руководством страны и министерством спорта. В принципе, поддерживаю такую идею. Но мне кажется, она ничего не даст», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .