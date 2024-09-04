Дегтярев о клубном биатлоне в России: «Есть возможность выхода на международный уровень. Никто не запретит выступать другим клубам из‑за рубежа»

Министерство спорта готово поддержать формат клубного биатлона в России

Об этом министр Михаил Дегтярев высказался, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Дмитрия Губерниева.

– Мы видим мощный клубный формат в биатлоне, который сталкивается с противоборством Союза биатлонистов России (СБР). Может ли Минспорт обозначить свою позицию в этом вопросе и направлять федерацию, чтобы копилка была одна? Это разгон биатлонного сезона?

– Нам даже направлять никого не надо. Есть закон Госдумы и несколько прецедентов, прежде всего хоккей и художественная гимнастика. Здесь мы можем только опираться на голос снизу. Готовность есть, форматы есть, мы нормативно все поддержим.

Я здесь не сторонник директивного решения вопроса, но мы поддержим обязательно. К тому же тут есть возможность выхода на международный уровень, потому что никто не запретит выступать другим клубам из‑за рубежа, со всеми флагами, гимнами и так далее, – ответил Дегтярев.

На данный момент российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).