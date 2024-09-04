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Минспорт РФ готов поддержать создание профессиональной лиги по гимнастике

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о планах по созданию первой профессиональной лиги по гимнастике.

Сегодня в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке проходит сессия «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ».

«Если мы будем проводить соревнования в лиге из 6-8 команд автономных, которые не будут входить в рамки регионов или других образований, они будут набирать команду со всей страны. Они просто будут выступать в лиге в течение всего сезона на коммерческой основе.

Как вы знаете, чемпионат России проводится 5 дней, один главный старт. Кубок России – то же самое. Остальное время гимнаст не выступает. А у него семья, кредиты, приходится подрабатывать тренером где‑то в коммерческих залах. Хотим организовать такую лигу в этом году. Хочется поддержки от Минспорта», – сказал Нагорный.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что готов поддержать данную инициативу.

«Мы поддержим, но обращаться надо с подготовленным проектом, как это сделала КХЛ», – отметил Дегтярев.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов предложил объединить пять всероссийских федераций в единую Федерацию гимнастики России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
чемпионат России
Кубок России
Министерство спорта России
logoНикита Нагорный
logoМихаил Дегтярев
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