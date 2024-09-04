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  • Елена Ильиных о свадьбе: «Не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения. Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Все! Женимся!»
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Елена Ильиных о свадьбе: «Не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения. Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Все! Женимся!»

Олимпийская чемпионка Елена Полунина рассказала о свадьбе с артистом балета

Фигуристка, ранее выступавшая под фамилией Ильиных и побеждавшая в командном турнире Сочи-2014, вышла замуж за Сергея Полунина. Первый ребенок у пары родился в 2020-м.

– Не так давно вы выложили в сеть фотографии своей с Сергеем Полуниным свадьбы, и в комментариях все бросились вас поздравлять. Но поженились-то вы еще в январе?

– Да, я ведь даже присылала вам фотографии. И стала на афишах Полуниной, поскольку поменяла фамилию. Просто сама мало кому рассказывала об этом, да и афиши не всем на глаза попадаются. Поэтому, наверное, люди так отреагировали.

– Была какая-то причина, по которой вы несколько месяцев держали бракосочетание в секрете?

– Да нет, все гораздо проще. Не было времени на то, чтобы писать по этому поводу какие-то посты.

– Хотите сказать, что свободных дней у вас не бывает в принципе?

– Вообще нет. Порой времени не хватает даже на то, чтобы сохранить какие-то фотографии со спектаклей, кому-то их разослать. У нас с Сергеем и отпуска ни разу не было. Когда мы, наконец, выложили свадебные снимки в сеть, меня сильно повеселил один из комментариев: мол, наконец я дождалась свадьбы. На самом деле, я не то чтобы не видела в официальном замужестве большого смысла, но реально нам не хватало времени на то, чтобы пойти в ЗАГС и узаконить отношения.

За то время, что мы с Сергеем вместе, у нас появилось трое детей, я выступила в двух сезонах «Ледникового периода», Сергей съездил в Донецк и Луганск, порвал ахилл, восстановился, снова начал танцевать, мы организовали много выступлений в Севастополе, где у мужа балетная школа, плюс было поставлено шесть новых спектаклей, три из которых большие. А ведь еще пережили ковид.

До начала СВО Сергей трижды выступил на Arena di Verona с «Ромео и Джульеттой» – спектаклем, все костюмы для которого были сделаны Dolce & Gabbana.

– В общем, все в точности по поговорке: «Бедному жениться – так и ночь коротка».

– Смешно, но мы реально дошли до состояния, когда Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Все! Женимся!» На приготовления к свадьбе у нас было пять дней, из которых два ушли на поиски платья для меня. Само мероприятие не было ни публичным, ни пышным. Только самые близкие. Не поверите, я даже не помню точную дату, когда мы поженились, – рассказала Елена.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России
танцы на льду
logoЕлена Ильиных
logoЛедниковый период
ледовые шоу
Сергей Полунин
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