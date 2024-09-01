«Мой костюм полностью просвечивало под софитами. Это ужасно». Степанова об инциденте на показательных выступлениях

Фигуристка Александра Степанова рассказала об инциденте с просвеченным костюмом

Степанова – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду, она выступает в дуэте с Иваном Букиным.

«Было достаточно давно. У нас есть показательное выступление, есть соревновательная часть – и на показательное выступление все всегда делают такие необычные номера и какие-то костюмы, можно абсолютно не придерживаться никаких правил и так далее.

И мы сделали, собственно, показательный номер, у нас был он с таким большим пледом на льду. Костюм мы специально пошили с такой блестящей тканью. Я выходила на тренировку, все было прекрасно, красиво, в комбинезоне – я первый раз в комбинезоне.

И когда мы уже приехали на соревнования, отвыступали, начался вот этот вот момент, когда все расслаблены выходят, значит, на показательное выступление, и выходим мы с Иваном: другой свет, темнота, «бьют» софиты. И просто на следующее утро я просыпаюсь и понимаю, что я стала немножечко известнее, просто потому, что под софитами костюм мой полностью просвечивало.

Вот такая вот история была. Это ужасно. Честно, это было отвратительно, мне было очень тогда не по себе, конечно. Ну, понятно, что просвечивало там белье специальное, которое все фигуристки поддевают под какие-то костюмы. Но все равно это очень такая неприятная была ситуация. Сейчас можно посмеяться, но тогда...», – рассказала Степанова в шоу на ютуб-канале WoW.