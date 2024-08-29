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Соловьев о шоу Загитовой: «Два месяца всего было полноценной работы. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые оно создавалось»

Дмитрий Соловьев высказался об участии в ледовом шоу Алины Загитовой.

«Мы почувствовали тепло зала, я не первый раз выступаю в Казани и как спортсмен, и с шоу сюда приезжал. Но сегодня именно была теплая семейная энергия, мы просто получали удовольствие от процесса.

Несмотря на то, что в критические часы мы что-то меняли, старались сделать лучше. Хочется перевести дух, но сегодня было здорово. Два шоу и оба с такой яркой энергией.

Обычно у меня ощущение от выступления приходит чуть позже, но повторюсь, от атмосферы на льду, доброты, тепла, есть ощущение, что получилось все очень здорово.

И опять же, два месяца всего было полноценной работы над шоу. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые шоу создавалось, музыка писалась уже в процессе подготовки, какие-то вещи менялись, что-то уже физически не успели подготовить, чтобы была общая масштабная картинка», — сказал Соловьев.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
танцы на льду
logoДмитрий Соловьев
женское катание
logoАлина Загитова
logoСпорт-Экспресс
ледовые шоу
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