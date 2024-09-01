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Наталья Бестемьянова: «Если Трусова будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь?»

Наталья Бестемьянова высказалась о возможном уходе Александры Трусовой в декрет

Ранее фигуристка заявила, что хочет иметь двоих или троих детей. 17 августа Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.

«Если Саша будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь? Это решение этой пары, и если они хотят иметь детей, значит уже сейчас работают над этим. Но я не знаю их ситуации.

Жду ли я Трусову на льду? Мне было бы очень интересно увидеть Сашу на прокатах», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
logoАлександра Трусова
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