Наталья Бестемьянова: «Если Трусова будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь?»
Наталья Бестемьянова высказалась о возможном уходе Александры Трусовой в декрет
Ранее фигуристка заявила, что хочет иметь двоих или троих детей. 17 августа Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.
«Если Саша будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь? Это решение этой пары, и если они хотят иметь детей, значит уже сейчас работают над этим. Но я не знаю их ситуации.
Жду ли я Трусову на льду? Мне было бы очень интересно увидеть Сашу на прокатах», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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