«The show must go on». Загитова показала кадры с «Хранителей времени»
Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»
Оно прошло в Казани 29 августа.
«The show must go on», – написала Загитова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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