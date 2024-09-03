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«The show must go on». Загитова показала кадры с «Хранителей времени»

Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

Оно прошло в Казани 29 августа.

«The show must go on», – написала Загитова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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logoАлина Загитова
ледовые шоу
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