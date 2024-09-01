А вот и рекорд, который обещала Загитова: 61 дрон на шоу. Правда побила?

Алина Загитова наобещала много всего, когда рекламировала дебютное шоу «Хранители времени» в Казани: пение, полеты, сюрпризы и некий рекорд.

«Будут классные эффекты. Не хочется раскрывать всех нюансов, но могу сказать точно, что мы поставим рекорд в России. Сами все увидите», – рассказывала Алина.

С полетами, пением (хоть и под фонограмму) и сюрпризами все вроде бы получилось, но деталь с рекордом выпала из внимания: на шоу про него ничего не сказали.

Но рекорд все-таки состоялся. Какой? Алина раскрыла карты через два дня после премьеры: «Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны. Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России ».

Хм, правда рекорд?

● В мире есть Книга рекордов Гиннесса – все мировые достижения (даже самые странные) записываются только туда, не запутаешься. Вот, например, про те же дроны – мировой рекорд принадлежит британской компании BT, которая запустила 160 коптеров на шоу в помещении в 2019-м.

В 2020-м рекорд вроде как перебили французы из Dronisos (200 дронов), но его, видимо, не зарегистрировали.

А куда заносятся рекорды России? Очевидно – в Книгу рекордов России. Но есть проблема – таких книг минимум три . И любой желающий может зарегистрировать достижение в любой из них.

Самая популярная – книга, созданная в 2012-м в Омске рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Анатолием Коненко и его сыном Станиславом. Коненко-старший попал в историю как создатель самой маленькой книги в мире – «Хамелеон» Чехова в переплете и с иллюстрациями получился размером с маковое зерно.

Позже Коненко подал заявку на другой рекорд – на самые маленькие валенки в мире (меньше 3 мм), но его не приняли. В Книге рекордов Гиннесса ответили, что не знают, что такое валенки. Тогда-то Коненко и решил создать книгу – чисто российскую.

Чтобы попасть на страницы, нужно соблюсти правила:

1. Рекорд должен быть измерим.

2. Не фиксируются детские рекорды в поднятии тяжестей.

3. Рекорд не должен быть связан с алкоголем, сигаретами и поглощением еды и напитков на скорость.

4. Рекорд не должен быть связан с нарушением закона или морально-этических норм.

Создатели говорят, что ежедневно получают десятки заявок на рекорды – в книгу попадают далеко на все.

● А что там с дронами?

Странно, но ни в одной из Книг рекордов России нет достижений с коптерами в помещении – только на открытом воздухе (2198 на шоу в Санкт-Петербурге). Как минимум через онлайн-базы они не ищутся – может, есть в бумажной версии.

Но в сети можно найти упоминания. В октябре 2023-го компания «Дроникс» заявила , что установила рекорд России на шоу дронов в Башкортостане – 50 коптеров в помещении.

Весной этого года рекорд перебили на Фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв» в Москве – там запустили на 10 коптеров больше.

Загитова пошла по простому пути и добавила к рекорду один коптер.

Хороший задел для будущих шоу, кстати – можно каждый раз обновлять рекорды, докидывая по дрону.

● А в начале дневного шоу два из них столкнулись и рухнули на лед, так что остальную программу докатывали 59 коптеров. Но Алину это не смутило:

– Я перфекционист. Всегда есть недочеты. Но их было настолько мало... Я была в моменте, ловила себя на кураже, на легкости, на позитиве. Недочеты можно и не замечать. А вы заметили недочеты? Их не было! А, ребята?

– В начале шоу два дрона упали...

– Мы этот момент опустим, ха-ха!

Ждем новых рекордов от «самой титулованной фигуристки в мире» ?

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид