Тарасова о суде академии Плющенко с Парсеговой: «Я против этого, сторонам надо уметь договариваться по-другому»
Татьяна Тарасова оценила решение взыскать деньги с мамы фигуристки Парсеговой
В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.
Сегодня Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,8 млн рублей.
«Я не судья и не адвокат, и не знаю всех тонкостей. Вообще это у нас, по-моему, был первый в России суд в фигурном катании.
Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому – не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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