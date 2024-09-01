Тарасова о Валиевой: «Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Камила Валиева начинает «новую жизнь»
Ранее президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Валиева поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.
– Валиева поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал. Как можете оценить выбор Камилы?
– Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать. Что в этом такого? Зачем думать, правильно это или нет?
У нас все идут в институты, причем буквально, а не только Камила Валиева. У нас все спортсмены учатся в разных институтах. Для каждого человека важно получить образование. Так что Камила – молодец! – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости