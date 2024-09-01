Тарасова о Валиевой: «Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Камила Валиева начинает «новую жизнь»

Ранее президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Валиева поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.

– Валиева поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал. Как можете оценить выбор Камилы?

– Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать. Что в этом такого? Зачем думать, правильно это или нет?

У нас все идут в институты, причем буквально, а не только Камила Валиева. У нас все спортсмены учатся в разных институтах. Для каждого человека важно получить образование. Так что Камила – молодец! – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.