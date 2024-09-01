Александра Трусова: «Я с 16 лет начала думать о детях. Хотела бы двоих или троих, но первой – дочку»
Александра Трусова и Макар Игнатов рассказали, что думают о рождении детей
17 августа фигуристы сыграли свадьбу.
– Теперь вы муж и жена. Медовый месяц планируется?
Трусова: Пока у нас были медовые выходные. У Макара начался новый сезон, у меня тоже тренировки. После свадьбы провели два дня в отеле. А медовый месяц решили оставить на потом – обязательно устроим его, когда будет свободное время.
– Вы оба очень молодые, наверное, о детях пока не задумываетесь?
Трусова: Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?
Игнатов: А я что, я готов.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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