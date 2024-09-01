  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
35

Александра Трусова: «Я с 16 лет начала думать о детях. Хотела бы двоих или троих, но первой – дочку»

Александра Трусова и Макар Игнатов рассказали, что думают о рождении детей

17 августа фигуристы сыграли свадьбу. 

– Теперь вы муж и жена. Медовый месяц планируется?

Трусова: Пока у нас были медовые выходные. У Макара начался новый сезон, у меня тоже тренировки. После свадьбы провели два дня в отеле. А медовый месяц решили оставить на потом – обязательно устроим его, когда будет свободное время.

– Вы оба очень молодые, наверное, о детях пока не задумываетесь?

Трусова: Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?

Игнатов: А я что, я готов.

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoМакар Игнатов
logoАлександра Трусова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Трусова о публичности в отношениях: «Тишина – не для меня. Почему я не могу поделиться тем, что счастлива?»
88вчера, 14:31
Александра Трусова: «Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем»
171вчера, 14:20
Макар Игнатов: «Саша не просто красивая девушка, она самый добрый человек из всех, кого я когда-либо встречал, хотя и утверждает обратное»
21вчера, 14:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тарасова о Медведевой в роли комментатора: «Евгения – человек, который со всем будет справляться. У нее неплохой язык, плюс она ко всему относится серьезно»
28сегодня, 12:12
Ренат Лайшев: «Камила Валиева поступила в МГИМО, это престижно и радостно. Пойдет работать на Первый канал»
155сегодня, 12:06
Даниил Глейхенгауз: «На взрослых прокатах и на чемпионате России Двоеглазовой не будет – она не имеет права из-за возраста»
42сегодня, 10:15
Загитова о том, пройдет ли шоу «Хранители времени» в других регионах: «Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова»
134сегодня, 08:32
Глейхенгауз о том, что бы сказал Баху: «Спортсмены мечтали стать чемпионами, представлять страну на Олимпиаде. Неправильно не давать им такой возможности»
57сегодня, 08:20
Даниил Глейхенгауз: «Никому не предлагаем пятерной прыжок, даже на удочке не пробовали. Не вижу возможности постоянно делать его в программе»
3сегодня, 08:15
Даниил Глейхенгауз: «Мы не зря поменяли Щербаковой короткую программу в середине олимпийского сезона. Это сыграло, помогло Ане»
50сегодня, 08:09
Алина Загитова: «Красивой быть – это тоже работа, за собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно»
110сегодня, 07:47
Глейхенгауз о программах фигуристов: «Вечером закончили постановку, нам все понравилось. Приходим на утреннюю тренировку и думаем – что это вообще такое?»
14сегодня, 07:40
Загитова о рекорде России на ее шоу: «Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон»
133сегодня, 04:01
Ко всем новостям
Последние новости
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9522 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13