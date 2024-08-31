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Александра Игнатова: «Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем»

Александра Трусова и Макар Игнатов рассказали, почему решили пожениться

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа. После замужества Александра взяла фамилию Игнатова.

– Вы сразу стали жить вместе?

Александра: Пока Макар катался в Питере, он часто приезжал и оставался у меня. Это было самое сложное время. Отношения на расстоянии давались непросто. Знаете, многим нужно личное пространство. Мне – нет. Мне хотелось, чтобы Макар постоянно был рядом.

Макар: Я привозил ее любимые конфеты «Счастье» – в надежде, что они хоть немножко подсластят ей моменты разлуки.

Александра: Я их обожаю. И вообще всегда любила сладкое. Только вот перед свадьбой решила сесть на диету. Я выходила замуж раз и навсегда – и потому хотела быть очень худой, а потом просто поддерживать эту форму. Специально для меня тренер по ОФП Ерем Газазян разработал диету, ограничив количество сладкого.

Но съесть торт на свадьбе мне официально разрешили. Он был просто невероятный – его для нас делала кондитер Марина Синицына. Она же придумала и полностью съедобную пирамиду: все бокалы были из прозрачной карамели, а внутри – десерт на основе игристого с клубникой. Уверена, это новый свадебный тренд!

– Раз уж мы заговорили про свадьбу, то чьей инициативой было пойти в загс? Причем так быстро – через три месяца после начала отношений.

Макар: А чего ждать? Один раз живем!

Александра: Я всегда считала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем.

Макар: А у меня внутренняя антипатия к традициям. Но воспитание, согласно которому порядочный человек обязан жениться, взяло верх. Помню, раздумывая о том, чтобы сделать Саше предложение, я позвонил отцу: «Чисто гипотетически, если у тебя второй сын женится, тебе как, ок?». Прошлой осенью мой старший брат как раз женился. И папа ответил: «Мне нормально. Главное, чтобы ты был счастлив».

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Hello
logoсборная России
светская хроника
мужское катание
женское катание
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Ерем Газазян
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