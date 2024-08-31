Макар Игнатов: «Саша не просто красивая девушка, она самый добрый человек из всех, кого я когда-либо встречал, хотя и утверждает обратное»

Александра Трусова и Макар Игнатов рассказали о начале своих отношений

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа. После замужества Александра взяла фамилию Игнатова .

– Когда вы поняли, что дружеские отношения переросли во что-то большее?

Макар : Я начал что-то подозревать уже на «Русалочке». Саша не просто красивая девушка, она самый добрый человек из всех, кого я когда-либо встречал, хотя и утверждает обратное.

Александра : Прекрати! Кто тебе разрешал говорить комплименты? (Смеется)

Макар : А еще она очень мило смущается. Вот как сейчас. Олимпийский характер в ней, конечно, тоже чувствуется – спорт сделал свое дело. Но меня, человека питерского, таким не отпугнуть. Я спокойный, размеренный – мы разные.

Александра : И в этом у нас, мне кажется, идеальный союз: я всегда подгоняю, он – замедляет меня.

– Свой первый поцелуй помните?

Александра : Мы приехали со «Сказками Евгения Плющенко» в Баку. В принципе, тогда уже было все понятно – мы с Макаром ходили держась за руки, обнимались. Мне говорили: «Как тебе повезло – он такой красивый». А мне просто хорошо с ним было, комфортно. Кажется, именно это чувство испытываешь, когда человек на 100 % тебе подходит.

Макар : После выступления я провожал Сашу до ее номера и поцеловал.

Александра : Тогда мы решили, что теперь встречаемся.