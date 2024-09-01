Глейхенгауз о том, что бы сказал Баху: «Спортсмены мечтали стать чемпионами, представлять страну на Олимпиаде. Неправильно не давать им такой возможности»
Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос о том, что он хотел бы сказать главе МОК
– Оказавшись перед Томасом Бахом, что вы ему скажете, чтобы убедить вернуть россиян на Олимпиаду?
– Это спортсмены, которые посвятили с 4 лет всю свою жизнь спорту. Они всегда мечтали стать олимпийскими чемпионами или хотя бы представлять страну на Олимпиаде.
Мне кажется, несмотря ни на что, это неправильно – не давать им такой возможности, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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