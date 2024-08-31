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Глейхенгауз о допуске российских фигуристов на международные старты: «Надежда умирает последней. Ждем, когда нам дадут возможность выступить»

Глейхенгауз высказался о допуске российских фигуристов на международные старты

«Надежда умирает последней. Мы ждем, когда нам дадут возможность выступить.

Оказавшись перед Томасом Бахом, сказал бы, что российские спортсмены в спорте с четырех лет и посвятили всю жизнь спорту. И они заслуживают представлять страну на Олимпийских играх», – сказал Даниил Глейхенгауз.

Тренер и хореограф отметил, что спортсмены группы Этери Тутберидзе не планируют менять гражданство.

«На данный момент этого не происходит, все возможно, мы никому не запрещаем. Это должно идти от спортсмена и от родителя. Это их жизнь, их решение, насильно заставить не можем никого.

У нас пока об этом разговоров не было, все спортсмены идут в сезон, выступят на чемпионате России», – цитирует Глейхенгауза ТАСС.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoТомас Бах
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logoДаниил Глейхенгауз
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