Глейхенгауз о допуске российских фигуристов на международные старты: «Надежда умирает последней. Ждем, когда нам дадут возможность выступить»
Глейхенгауз высказался о допуске российских фигуристов на международные старты
«Надежда умирает последней. Мы ждем, когда нам дадут возможность выступить.
Оказавшись перед Томасом Бахом, сказал бы, что российские спортсмены в спорте с четырех лет и посвятили всю жизнь спорту. И они заслуживают представлять страну на Олимпийских играх», – сказал Даниил Глейхенгауз.
Тренер и хореограф отметил, что спортсмены группы Этери Тутберидзе не планируют менять гражданство.
«На данный момент этого не происходит, все возможно, мы никому не запрещаем. Это должно идти от спортсмена и от родителя. Это их жизнь, их решение, насильно заставить не можем никого.
У нас пока об этом разговоров не было, все спортсмены идут в сезон, выступят на чемпионате России», – цитирует Глейхенгауза ТАСС.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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