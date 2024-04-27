Тарасова о словах Баха про допинг-дело пловцов: «Значит, все это только на русских распространяется? Или правила для всех едины?»

Тарасова отреагировала на заявление Томаса Баха по поводу дела китайских пловцов.

Ранее глава Международного олимпийского комитета отметил, что доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA). «Нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны», – сказал Бах.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях перед Олимпиадой-2020 в Токио, но не были наказаны и выступили на Играх.

Этот же препарат был найден у . Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.

«Значит, все это только на русских распространяется? Больше ни на кого, что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель?

Я была бы рада, если бы адвокаты Камилы хоть как-то воспользовались хотя бы чем-то. Потому что я не чувствую их, мы их не знаем, не видим и не слышим. Не чувствуем их действия!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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