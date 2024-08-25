Александра Трусова: «Едем на заключительную свадьбу в августе – это 4-я, включая нашу. Угадывайте, к кому мы едем, ответ выложим в аккаунте Макара»
Александра Трусова рассказала о визите на четвертую свадьбу в августе.
«Всем привет! Первый раз выхожу с разговорной сторис. Кстати, пишите, если вы хотели бы видеть такой контент.
Мы сегодня едем на заключительную свадьбу в августе – это четвертая свадьба, включая нашу. Никогда не была на таком количестве свадеб подряд.
Угадывайте, к кому мы едем на свадьбу, пишите свои предположения. Ответ выложим в аккаунте Макара (Игнатова)! Он не знал, это я придумала сейчас на ходу, но ничего страшного.
Подсказка – наши образы», – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Трусова.
Трусова и Игнатов поженились 17 августа. После свадьбы фигуристка взяла фамилию мужа.
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Тем более уже идут контрольные прокаты, появилось много информации о спортсменах, постановках - вот это и стоит публиковать.
🤣🤣
Ну сколько можно?