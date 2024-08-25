Александра Трусова: «Едем на заключительную свадьбу в августе – это 4-я, включая нашу. Угадывайте, к кому мы едем, ответ выложим в аккаунте Макара»

Александра Трусова рассказала о визите на четвертую свадьбу в августе.

«Всем привет! Первый раз выхожу с разговорной сторис. Кстати, пишите, если вы хотели бы видеть такой контент.

Мы сегодня едем на заключительную свадьбу в августе – это четвертая свадьба, включая нашу. Никогда не была на таком количестве свадеб подряд.

Угадывайте, к кому мы едем на свадьбу, пишите свои предположения. Ответ выложим в аккаунте Макара (Игнатова)! Он не знал, это я придумала сейчас на ходу, но ничего страшного.

Подсказка – наши образы», – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Трусова.

Трусова и Игнатов поженились 17 августа. После свадьбы фигуристка взяла фамилию мужа.

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