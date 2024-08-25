Александра Трусова: «Едем на заключительную свадьбу в августе – это 4-я, включая нашу. Угадывайте, к кому мы едем, ответ выложим в аккаунте Макара»

Теги сборная России светская хроника фото мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Игнатова (Трусова) Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о визите на четвертую свадьбу в августе.

«Всем привет! Первый раз выхожу с разговорной сторис. Кстати, пишите, если вы хотели бы видеть такой контент.

Мы сегодня едем на заключительную свадьбу в августе – это четвертая свадьба, включая нашу. Никогда не была на таком количестве свадеб подряд.

Угадывайте, к кому мы едем на свадьбу, пишите свои предположения. Ответ выложим в аккаунте Макара (Игнатова)! Он не знал, это я придумала сейчас на ходу, но ничего страшного.

Подсказка – наши образы», – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Трусова.

Трусова и Игнатов поженились 17 августа. После свадьбы фигуристка взяла фамилию мужа.

Трусова вышла замуж и стала Игнатовой: 3 платья, Рудковская – фея-крестная, Щербакова среди гостей

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153 комментария
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Зачем спортс каждый раз размещает это на сайте? Это обычная болтовня с болельщиками в соцсетях, и пусть она таковой и остается. Это интересно лишь узкому кругу подписчиков.
Тем более уже идут контрольные прокаты, появилось много информации о спортсменах, постановках - вот это и стоит публиковать.
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Спортс не поздравил Косторную с ДР, не разместил 3S Камилы, но притащил Сашин пост. Зачем?
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То-то их заклинило на свадьбе…За что Макара перекрасили?!
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Когда было трио ТЩК и они катались по юниорам, глядя на Сашу тогда, трудно было предположить, что вырастит в вот такое...
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Ответ miladoc1
То-то их заклинило на свадьбе…За что Макара перекрасили?!
И не говорите, такой красивый был брюнет и вдруг такой жуткий цвет. И кто-то ведь пишет, что ему очень идёт.
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Когда закончится эта викторина с угадайками ?
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Когда пластинку заело...
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Вот честно, она уже бесит...
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Ответ Latika S
Она уже тогда в интервью говорила, что хочет семью и детей после 20
Я же не об этом. Семью и много детей это одно и замечательно, а всё вот это показное, весь этот кич интернетовский и по жизни.
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И никто не хочет угадывать...
🤣🤣
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Александру на льду уважаю...Но это фуу!
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Макар выглядит как песик, желающий угодить)
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Ответ Призрачный триксель
Когда закончится эта викторина с угадайками ?
Им же надо аккаунт Макара как-то раскручивать...
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+28
Что значит в "аккаунте Макара"? У них же теперь все общее, включая трусы. Зачем ему свой аккаунт?
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Ответ Black&White
Спортс не поздравил Косторную с ДР, не разместил 3S Камилы, но притащил Сашин пост. Зачем?
Потому что кому нужна инфа про спортсменов и очень оперативное восстановление прыжков, если есть туса в аккаунте Макара?
+29
-5
+24
Ответ Latika S
Это да, согласна, Саша всегда казалась наоборот закрытой и не любительницей выставлять свою жизнь на показ.
Наоборот. Книгу о себе издала ещё по сути не начав нормально по взрослым выступать. Она самая первая стремилась раскрутиться и монетизироваться.
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Ответ Raphanus
Комментарий скрыт
Ну он больше имеет отношения к спорту, чем чья-то свадьба.
+23
-1
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Ответ i-l
Сладенький макарка
Изуродовали парня.
+21
-1
+20
Ответ Raphanus
Комментарий скрыт
Да, это достижение для человека, которого выгнали со льда без возможности тренироваться на нём целых пол года. К тому же, она сильно в весе прибавила, но он почему-то для неё не помеха - прыжки красивые и лёгкие. Это и правда достижение
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+20
Перелив трафика в аккаунт Макара пошел))
+24
-5
+19
Саша неисправима "угадайте, пишите комментарии..."
Ну сколько можно?
+26
-7
+19
Ответ miladoc1
То-то их заклинило на свадьбе…За что Макара перекрасили?!
Да уж, хочется вернуть обратно.
+23
-5
+18
Ой, Саша, ты никогда не была "на таком количестве свадеб подряд", а мы никогда не видели такого количества новостей о свадьбе, как о твоей, вот уже целый месяц на этом ресурсе все ( почти ) новости о тебе и твоей свадьбе, и не факт, что это скоро закончится. Выходи в сезон, Саша, так хочется читать новости о тебе, как о спортсменке. ( и без "угадайте, пишите, лайкайте").
+24
-6
+18
Макару белый цвет волос не идет имхо
+21
-3
+18
Угадайте надо внести в стоплист
+22
-5
+17
Детский сад, ясельная группа, шо там у ней за фолловеры, школьники?
+20
-4
+16
Неужели это крайний пост, который Яна проплатила на спортсе о свадьбе?
+17
-1
+16
Ответ i-l
Сладенький макарка
Кукла Кен)))
+20
-5
+15
Угадайте, угадайте....
+20
-6
+14
Саша так скоро на Анисину не только цветом волос будет похожа.
+20
-6
+14
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