Загитова о своей школе в Казани: «Сейчас проект находится на стадии проектирования. Планирую ее посещать достаточно часто»

Алина Загитова рассказала о строительстве своей школы фигурного катания в Казани

– Как проходит процесс строительства вашей школы в Казани?

– Сейчас проект находится на стадии проектирования. Мне хочется, чтобы она была не только функциональной, но и красивой, стильной, молодежной. Так что пока такая стадия.

Планирую свою школу посещать достаточно часто. Мне важен результат. Параллельно с проектированием готовится концепция школы, как она будет работать. И мне важно, чтобы она работала на сто процентов, даже когда меня не будет, – сказала олимпийская чемпионка.