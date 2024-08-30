Загитова о своей школе в Казани: «Сейчас проект находится на стадии проектирования. Планирую ее посещать достаточно часто»
Алина Загитова рассказала о строительстве своей школы фигурного катания в Казани
– Как проходит процесс строительства вашей школы в Казани?
– Сейчас проект находится на стадии проектирования. Мне хочется, чтобы она была не только функциональной, но и красивой, стильной, молодежной. Так что пока такая стадия.
Планирую свою школу посещать достаточно часто. Мне важен результат. Параллельно с проектированием готовится концепция школы, как она будет работать. И мне важно, чтобы она работала на сто процентов, даже когда меня не будет, – сказала олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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