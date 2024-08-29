  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
16

Соловьев, Мурашов, Яблоков, Собинина и Ходыкин принимают участие в шоу Загитовой «Хранители времени»

Стало известно, кто из фигуристов принимает участие в шоу Загитовой

Премьерный показ ледового шоу «Хранители времени» проходит сегодня в Казани.

«Состав шоу: Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Илья Яблоков, Егор Мурашов, Таисия Собинина / Денис Ходыкин и другие», – сообщил в своем телеграм-канале журналист Константин Лесик.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал LESIK
logoсборная России
танцы на льду
logoДмитрий Соловьев
пары
мужское катание
женское катание
Егор Мурашов
logoАлина Загитова
logoДенис Ходыкин
logoИлья Яблоков
Таисия Собинина
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семененко, Дикиджи, Алиев, Ветлугин, Гущина, Фролова, Мишина и Галлямов выступят на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга
15сегодня, 12:28
Медведева о шоу: «Велась речь даже растянуть на три дня, но я решительно сказала нет. Нужно понять, что это за рыба такая и стоит ли мне в этом развиваться»
48сегодня, 11:58
Загитова о своей школе: «Хочу тренировать. Ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании»
52сегодня, 11:55
Алина Загитова: «Делаю все, чтобы мое имя было на слуху, но не нравятся склоки. Некоторые пытаются меня задеть, подколоть, чтобы я ответила»
40сегодня, 11:42
Алина Загитова: «Вы не представляете, сколько нюансов в организации шоу – свет, музыка, сценарий, декорации. У нас будет целый город надо льдом»
20сегодня, 11:36
Татьяна Тарасова: «Очень жаль, что у Хромых с такого раннего возраста проблемы со здоровьем. Желаю ей скорейшего выздоровления»
13сегодня, 10:53
Светлана Журова: «Если у Загитовой появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому, думаю, она понимает – можно и подождать»
168сегодня, 10:17
Майя Хромых пропустит предстоящий сезон. Она занимается тренерской деятельностью
139сегодня, 10:10
Степанова о критике в адрес Загитовой: «Миллионы девушек хотят быть Алиной, а не вами, душно-замшелыми»
226сегодня, 08:14
Евгения Медведева стала гостем шоу «Дар убеждения»
50сегодня, 07:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
3сегодня, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9522 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13
Лакерник о Писееве: «Это был серьезный спортивный руководитель. Человек непростой, жесткий, отстаивавший интересы фигурного катания и нашей федерации»
212 августа, 09:51
Почетный президент ОКР Смирнов о Писееве: «Замечательный человек, блестящий организатор, очень надежный партнер»
12 августа, 09:27
Леонова о тренерстве: «Порой я пытаюсь навязать спортсменам собственные амбиции, но это неправильно»
131 июля, 15:07