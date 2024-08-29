Алина Загитова: «Делаю все, чтобы мое имя было на слуху, но не нравятся склоки. Некоторые пытаются меня задеть, подколоть, чтобы я ответила»

Алина Загитова рассказала, что ее шоу посвящено истории Татарстана и теме семьи

Премьера ледового шоу Загитовой состоится сегодня в Казани.

– Если в двух словах, «Хранители времени» – это о чем? Какую историю вы расскажете?

– Сперва мы покажем историю Татарстана. Мы ее дотошно изучали. Затем расскажем про настоящее и чуть-чуть про будущее. Это три эпохи, на которых строится сюжет.

Также мы затронем тему семьи. В этом году президент России объявил год семьи, и мне кажется, что мы весьма удачно подготовили семейное шоу. Всё сошлось.

– Это не сборник показательных программ, а полноценное шоу с сюжетом?

– Нет, не сборник. Это наша постановка, которую мы подготовили с нуля. Сами поставили номера, сами написали музыку, сами сделали песни. У нас будет хор. Я тоже буду петь!

– С хором или соло?

– Узнаете, когда придете! Повторюсь, что надеюсь на теплый прием в Казани. Очень ценю, как ко мне здесь относятся.

Делаю все, чтобы мое имя было на слуху, но не нравятся все эти склоки. Некоторые пытаются меня задеть, подколоть, чтобы я ответила. Мне это не нужно. Когда люди меня ценят и желают всего лучшего, я пытаюсь ответить тем же, – сказала олимпийская чемпионка.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?