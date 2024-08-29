Алина Загитова: «Вы не представляете, сколько нюансов в организации шоу – свет, музыка, сценарий, декорации. У нас будет целый город надо льдом»

Алина Загитова рассказала о подготовке собственного ледового шоу

Сегодня в Казани состоится премьера шоу «Хранители времени».

– Алина, вы впервые покажите публике своих «Хранителей времени». Могли ли представить до этого, что у вас вообще будет свое собственное шоу?

– Нет! Но в один момент, где-то в ноябре прошлого года, ко мне пришла такая идея. Тогда подумала, что у меня достаточно опыта, чтобы попробовать нечто подобное.

Я выступала во многих российских и зарубежных шоу. Сейчас, конечно, я понимаю, что даже этого было недостаточно. Вы не представляете, сколько есть нюансов в организации шоу! Свет, музыка, сценарий. Чего стоят одни декорации! У нас будет целый город надо льдом!

– Свое шоу в 22 года – смелая идея.

– Я такой человек, что если ко мне придет какая-нибудь идея, то мне уже тяжело от нее отказаться. Даже если сперва она кажется безумной.

Когда я определилась с тем, что хочу попробовать сделать свое шоу, стала в срочном порядке искать своих единомышленников – тех людей, кто так же бы горел этой идеей. Слава Богу, что я их нашла и все так хорошо сложилось.

– Кто входит в вашу команду?

– Все началось с хорошего режиссера – Светланы Краюшкиной. А уже потом эта паутинка стала складываться. Кого-то мы меняли, так как у нас было разное видение проекта.

– Вы до последнего держите в секрете состав фигуристов на вашем шоу. Как вы подбирали коллег?

– Этим занимался наш хореограф. Она понимала, кто под какую роль подходит больше всего. Не буду называть имен, пусть это станет для вас сюрпризом. Все классные ребята. Мы не брали никого с улицы.

– Вы сами будете на льду весь вечер?

– Я бы и рада! Но в силу сюжета мне нужно будет временами уходить со льда, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.