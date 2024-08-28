Губерниев о шоу Загитовой: «Безусловно, я буду смотреть, думаю, все человечество будет. Главное, что происходит в России, – это шоу Алины»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от шоу Алины Загитовой

29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». Шоу покажет Первый канал на своем сайте.

«Безусловно, я буду смотреть шоу Алины Загитовой . Думаю, что все будут его смотреть, все человечество. Что там я, я всего лишь спортивный комментатор.

Самое главное, что происходит в России, – это шоу Алины Загитовой. Казалось бы, на Паралимпиаду поехали наши спортсмены, и мы за ними следим. А потом – бац! – и шоу Алины Загитовой.

Поэтому это прекрасно, Алина лучшая среди нас, она и жнец, и швец, и на дуде игрец. Она блистательна. В четырех институтах учится, книги постоянно читает, у нее мощнейший интеллектуальный потенциал. Поэтому я огромный фанат Алины Загитовой, беру с нее всяческий пример и всем советую.

Она наш идол и наша икона. Это же ведь ее цитата – «в человеке должно все быть прекрасно, и одежда, душа, и мысли»? Алина – молодец», – сказал Губерниев .

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?