На шоу Загитовой «Хранители времени» не продано более 2000 билетов за сутки до показа
На шоу Алины Загитовой не продано более 2000 билетов за сутки до показа
29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». Состоятся два показа – в 15:00 и 19:00 по московскому времени.
На 18:30 28 августа на шоу не продано более 2000 билетов (на дневное шоу 1482 билета, на вечернее – 585).
Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: kzn.kassir.ru
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