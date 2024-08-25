Загитова о вокале в шоу: «Поют не голосом, а душой. Я должна сделать все от себя зависящее, чтобы людям понравилось»

Алина Загитова рассказала о своей песне для предстоящего шоу.

29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». Загитова сообщала, что исполнит песню «своего сочинения».

– Как вы занялись вокалом?

– Я об этом не думала, считала, что голос у меня для пения не очень. Однажды мне предложили спеть на шоу с моей любимой артисткой Zivert. Я не могла отказать, хотя сомнения были. Не хотелось ударить в грязь лицом. Еще тогда я начала заниматься с преподавателем по вокалу. Было интересно. Когда я вышла на сцену, возникло чувство, будто делаю это всю жизнь.

Поют не голосом, а душой. В своем шоу я должна сделать все от себя зависящее, чтобы людям понравилось. В том числе спеть. Снова выкроила время, чтобы позаниматься вокалом с преподавателем. Мы уже записали песню, которая будет гимном шоу, – сказала Загитова в интервью Metro.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?