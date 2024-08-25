Загитова о вокале в шоу: «Поют не голосом, а душой. Я должна сделать все от себя зависящее, чтобы людям понравилось»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о своей песне для предстоящего шоу.

29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». Загитова сообщала, что исполнит песню «своего сочинения».

– Как вы занялись вокалом?  

– Я об этом не думала, считала, что голос у меня для пения не очень. Однажды мне предложили спеть на шоу с моей любимой артисткой Zivert. Я не могла отказать, хотя сомнения были. Не хотелось ударить в грязь лицом. Еще тогда я начала заниматься с преподавателем по вокалу. Было интересно. Когда я вышла на сцену, возникло чувство, будто делаю это всю жизнь.

Поют не голосом, а душой. В своем шоу я должна сделать все от себя зависящее, чтобы людям понравилось. В том числе спеть. Снова выкроила время, чтобы позаниматься вокалом с преподавателем. Мы уже записали песню, которая будет гимном шоу, – сказала Загитова в интервью Metro.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?

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52 комментария
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не надо обесценивать талант и труд профессиональных певцов такими утверждениями. Душой пой в дУше или на семейных посиделках...
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В футбол играют не ногами, а душой! Где мой контракт с Реалом???
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нет, алин
поют голосом
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Душой можно петь у себя на кухне, а так- то поют голосом всё- таки
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Душой можно петь, когда она чем-то наполнена..

..нет, не филерами, Алин.
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«Поют не голосом, а душой» - представляю лицо преподавателей консерватории, когда им кто-то из абитуриентов или студентов такое скажет 😂
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Хы, люди тут в косерваториях учатся, ноты зубрят, вокальные навыки тренируют. И тратят на все это годы. Вот глупцы. А надо как Загитова - душой петь ☝
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В душе и пой, пока горячая не пошла

На сцену зачем лезть?

Бузовой второй хочет стать
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Ответ Татьяна У.
Комментарий скрыт
Вот только Лазарь Вайсбейн, он же Леонид Утесов, с 9 лет серьезно занимался музыкой, играл на скрипке, на гитаре, пел в хоре, а потом и играл в театре. Слышали о таком? Сердцем Утесов научился петь уже после того, как научился петь голосом.
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Ответ Док Аксель
А, если душа в пятки ушла, то как петь ?...
Пятками, доктор. Алина сможет. Алина все может.
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В студии уже сделали всё что нужно. А открывающую рот под фонограмму, и свою, и Люси, Загитову уже видели.
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Когда нет голоса, но очень хочется популярности.
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Типичная караоке-герл под винишко или чего покрепче.
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Ответ Татьяна У.
Комментарий скрыт
Утесов мог так говорить если считал для себя голос не первостепенным. Но и он учился музыке с детства, играл на инструментах и пел в хоре. Не обязательно иметь сильный голос и большой диапазон но мастерство исполнения необходимо. Никакая душа не спасет если ни в ноты не попадаешь, ни актерского мастерства не имеешь, ни голоса нет ни красивого тембра.
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А почему только петь душой? Можно лечить душой; преподавать душой; тушить пожары душой.
Зачем образование и способности? Душой надо, душой!
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Пока не умеешь петь голосом, лучше петь в дУше ))
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Ответ Татьяна У.
Комментарий скрыт
Нашли, с кем Загитову сравнить 🤦‍♀️
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Ответ Пахра
Душой можно петь у себя на кухне, а так- то поют голосом всё- таки
По замыслу олимпийской чемпионки шоу "Голос" переименуют в шоу "Душа".
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Ответ Татьяна У.
Комментарий скрыт
Сравнили Божий дар и.....Алину) Утёсов занимался вокалом профессионально, а не потому что ему хотелось где-то "развиваться", чтобы в мыслях и идеях не запутаться.
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Если к душЕ прилагаются голос, слух и талант, то можно, конечно, и душу к процессу подключить!
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Так она под фанеру пела же с Зиверт. Какое ощущение « что я пела всю жизнь»?
Поют голосом. А душой лучше петь в дУше.
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О боже! Она там ещё и петь будет? Какой кошмар!
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А, если душа в пятки ушла, то как петь ?...
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В переходе спой.
Всё про себя поймёшь)
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Терзают смутные сомнения, что даже этот нескончаемый поток ослепительных космических идиотизмов Алиночка говорит под фонограмму.
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Не дают покоя лавры Вали Карнавал? Та тоже Ларисе Долиной подобное сказала в своё время)
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Ответ Пылесос
Комментарий удален модератором
Какое счастье, что она в мед не пошла.
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Вообще то пению долго учатся, Алин, а душой можно петь дома
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- и все-таки в душе ты блондинка...
- откуда ты узнал, что я в душе???
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Ответ Skyolker
Если это опять будет фанера - то это будет фиаско. Надеюсь, в этот раз подход будет более профессиональный. Либо делай нормально, либо не делай.
Конечно, фанера будет. Она вживую спеть просто не сможет.
Будет, как с Зиверт, важно открывать рот
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